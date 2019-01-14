"Ощадбанк" выиграл очередной суд против группы "Креатив"

Суд Кировоградской области в полном объеме удовлетворил исковые требования Ощадбанка к имущественному поручителю ЗАО "Креатив" - ООО "Регионпродукт-Украина".

Как сообщили в Ощадбанке, решение было официально опубликовано 3 января 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет об обращении взыскания на предмет залога для удовлетворения требований банка в размере свыше 4,5 миллиона долларов.

С 2015 года Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы "Креатив". В целом банк подал в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей - физических лиц Максима Березкина и Юрия Давыдова.

Банк получил судебные решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка, которые вступили в законную силу, на общую сумму 212,7 млн долларов, 12,7 млн евро и 255 млн гривень.

Как ранее сообщал Ощадбанк, в рамках следствия детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили заключение независимых экспертов, а именно Государственной аудиторской службы Украины, которыми установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, которые привели к нанесению материального ущерба банку.

Согласно сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) НАБУ расследует завладение средствами государственного банка, организованное народным депутатом Станиславом Березкиным.

По версии следствия, в конце 2013 года указанный депутат через подконтрольное ему предприятие организовал завладение 20 млн долларов государственного банка под предлогом получения кредита. Досудебное расследование проводится детективами НАБУ с мая 2016 года.

В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица ЧАО "Креатив", сын С.Березкина и двое сотрудников банка.

Как сообщалось, по данным САП, досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ряда других обществ, завладели денежными средствами, полученными в Ощадбанке по договору кредитной линии в сумме 20 млн долларов (на момент совершения преступления - 160 млн грн). Договор был заключен в нарушение требований кредитной политики Ощадбанка и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав, поскольку имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не больше $7 млн (или 56 млн грн).

В январе 2014 года указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества бывшими на тот момент бенефициарами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов на поставки тропического масла, чего в действительности не было.

В дальнейшем за счет указанных средств бенефициары "Креатива" приобрели на подконтрольную им компанию-нерезидента корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные потребности.