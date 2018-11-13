Дело о хищениях: суд отказался отстранить заместителя главы "Ощадбанка"

Суд оставил в должности заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Об этом сообщает "Слово и Дело".

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности, поскольку существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых, сокрытия, искажения или уничтожения вещественных доказательств, а также препятствования следствию другим способом.

Выслушав доводы прокурора, следственный судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк принял решение отказать в удовлетворении ходатайства.

Напомним, 25 октября Земцова внесла залог в 7 миллионов гривень и вышла из-под стражи.

"Она очень переживала, что это неподъемная сумма для нее, но внесла ее через несколько часов после решения суда", - сказал прокурор САП.

Также суд избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила для него залог в 150 миллионов.

7 ноября Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста в отношении народного депутата Станислава Березкина.

Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года - январе 2014 года бенефициары "Креатива" в сговоре со служащими АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство" завладели 20 млн долларов.

Банк заключил с "Креативом" договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были основателями холдинга "Креатив", о котором сообщало следствие.

Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.