Официальный курс: гривня начала неделю с укрепления
Понедельник, 14 января 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек и установил его на 14 января на уровне 28,15 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 гривни (на 11 января - 32,61 гривни).
Напоминаем:
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,08 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.
Экономическая правда
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