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Официальный курс: гривня начала неделю с укрепления

Понедельник, 14 января 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек и установил его на 14 января на уровне 28,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 гривни (на 11 января - 32,61 гривни).

Напоминаем:

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,08 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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