Появились умные тележки, способные заменить кассиров в супермаркетах

В двух супермаркетах в Нью-Йорке начали использовать тележки, которые могут полностью обслужить покупателя.

Об этом сообщает TechCrunch.

В умные тележки Caper встроены камеры, которые умеют распознавать и сканировать продукты, сенсоры, которые регистрируют попадание объекта в корзину, а также весы для овощей и фруктов.

Тележка оснащена сенсорным экраном, на котором появляются все выбранные покупателем продукты, и терминалом, который позволяет оплатить покупки на выходе из супермаркета.

Кроме того, тележка может показать покупателю специальные предложения и скидки супермаркета. Планируется также, что тележка, исходя из выбранных продуктов, может подсказывать, что еще нужно покупателю, и где лежит этот продукт - например, отправить покупателя за пармезаном, если он купил спагетти.

Тележку разработал стартап Caper.ai. Компания утверждает, что использование Caper позволяет увеличить число покупок на 18 процентов.

В 2019 году компания планирует совершенствовать умные тележки и поставить их в еще 150 супермаркетов.

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