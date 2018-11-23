Skoda Transportation открыла представительство в Украине

Компания Skoda Transportation открыла свое первое представительство в Украине.

Об этом сообщает ЦТС.

Офис в Днепре будет заниматься проектами железнодорожного и общественного транспорта для материнской компании, находящейся в Чешской Республике, и привлекать для производства украинских поставщиков.

"Деятельность представительства Skoda Transportation обеспечит городу новые инвестиции и поможет сохранить его интеллектуальный капитал. Такому сотрудничеству будет способствовать наличие в Днипре сети производителей и ремонтных предприятий локомотивного и тяжелого машиностроения", - надеются в городском совете областного центра.

"Наша цель - чтобы Skoda вернулась в Украину. Днипро - неслучайный выбор. У города есть огромный потенциал", - заявил директор по персоналу Skoda Transportation Тесарж Люмир.

Напомним, что несколько лет назад активно велись переговоры со Skoda Transportation о создании совместного производства тягового подвижного состава в Украине. В качестве потенциальной площадки для выпуска локомотивов рассматривался Запорожский электровозоремонтный завод.

В октябре текущего года руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что не исключает сотрудничества с чешской компанией в вопросе поставок локомотивов для Украины.

Ранее сообщалось, что компания Еврокар, выпускающая автомобили Skoda, готова производить электромобили при условии государственной поддержки.

Экономическая правда