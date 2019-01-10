IBM представила первый квантовый компьютер для бизнеса
IBM создала первый в мире квантовый компьютер для коммерческого использования - IBM Q System One.
Об этом сообщает Business Insider.
IBM Q System One представили на выставке потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе.
"IBM Q System One - важный шаг вперед в коммерциализации квантовых вычислений. Эта новая система имеет решающее значение для расширения квантовых вычислений за стенами исследовательской лаборатории, поскольку мы работаем над созданием практических квантовых приложений для бизнеса и науки", - заявил директор по исследованиям IBM Арвинд Кришна.
"Данные станут самым ценным природным ресурсом в мире", - утверждает генеральный директор IBM Джинни Рометти.
Компьютер IBM помещен в стеклянный корпус для поддержания необходимой для его работы температуры. Приобрести его пока нельзя.
Ученые и компании смогут использовать облачные системы квантовых вычислений IBM в квантовом вычислительном центре, который IBM в течение года откроет в Покипси, штат Нью-Йорк.
Обычные компьютеры хранят данные в двоичной системе, квантовые - в кубитах. Это позволяет им обрабатывать гораздо большие объемы данных, что можно использовать для прорыва в развитии медицины, военных технологий и других отраслей.
Напомним, на CES также представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять собственно роль курьера.
Экономическая правда
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