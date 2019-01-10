Кабмин одобрил состав делегации на трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе

Кабинет Министров Украины на заседании в четверг одобрил состав делегации на очередной раунд трехсторонних консультаций Украина-ЕС-РФ по вопросам транспортировки газа после 2019 года, запланированный на 21 января в Брюсселе.

Об этом говорится в проекте протокольного решения, передает "Интерфакс-Украина".

Делегацию возглавит министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в ее состав войдут: заместитель Климкин - Елена Зеркаль, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и его заместитель Роман Андарак, директор департамента по развитию топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства секретариата Кабмина Сергей Косенко.

По соглашению участие в переговорах примут глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, глава украинского регулятора НКРЭКУ Оксана Кривенко и советник главы МИД Тарас Качка.

Ранее, 9 января, заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетического союза ЕС Шефчович объявил, что второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзит газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе.

"Нафтогаз" уже подтвердил готовность главы правления компании Андрея Коболева принять участие в трехсторонней встрече по газу в Брюсселе 21 января.

Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность просмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.