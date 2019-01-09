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Трехсторонние "газовые" переговоры пройдут в Брюсселе в январе

Среда, 9 января 2019, 16:15
 

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович анонсировал трехсторонние переговоры по транзиту газа 21 января в Брюсселе.

Об этом он написал в Twitter.

"Я рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа в Европу состоится 21 января. Встреча будет отталкиваться от прогресса, достигнутого в ходе предыдущих политических и экспертных раундов", - написал Шефчович.

В результате первого раунда переговоров в июле был очерчен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе - расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.

Европейская правда

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