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Экономика в этом году должна вырасти на 3% – премьер

Четверг, 10 января 2019, 12:17

Рост экономики Украины в 2019 году должен составить не менее 3%.

Об этом во время заседания правительства в четверг сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"В 2019 году будем инвестировать в образование, медицину, энергоэффективность. Это будет рекордный год строительства дорог. Будут и другие программы. Наша задача, чтобы рост экономики был не менее 3%", - сказал премьер.

По его словам, с 1 января в Украине производится перерасчет пенсий для военных пенсионеров, внедрена программа монетизации субсидий и ведется подготовка к перерасчету пенсий другим категориям пенсионеров.

"Одновременно вводится новый механизм бюджетного планирования - в горизонте трех лет, что несет большую прогнозируемость и последовательность выполнения правительственных решений и программ", - добавил Гройсман.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.

Экономическая правда

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ВВП Кабмин

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