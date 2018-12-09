У Путина говорят, что в России отсутствует база для процветания
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране пока не создана экономическая база для будущего процветания и величия.
Об этом он сказал журналистам в субботу, передают Ведомости.
Кудрин заявил, что Советский Союз развалился не от заговоров, а из-за несовершенства экономической и политической систем. "И если мы не уделим внимания внутренним факторам развития, то будем снова терпеть поражение", - заявил он.
"Как экономист я бы сказал, что мы пока не создали экономический базис для будущего процветания, величия России. И пока я не вижу, чтобы этому уделялось достаточное внимание. Даже в новом политическом цикле: те национальные цели, проекты, которые обсуждает правительство, - я не вижу, чтобы они были сгруппированы таким образом, чтобы создали этот базис", - продолжил Кудрин.
Сейчас идет дискуссия по этому вопросу, и она еще не завершилась, добавил председатель Счетной палаты. При этом он выразил сомнение в том, что в России понимают масштаб вызовов и те проблемы, с которыми страна столкнется в ближайшие 6–10 лет.
Ранее Кудрин заявил, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет.
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