У Путина заявили, что экономика РФ попала в "застойную яму"

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет.

Об этом он сказал журналистам во вторник, передает "Интерфакс".

"Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста экономики - 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную застойную яму",- сказал Кудрин.

"И сегодня общий потенциал роста, даже вот в эти успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это (всего) 1,6-1,8%. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% - ниже официального прогноза", - добавил он.

Кудрин напомнил, что правительство недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но "будет еще ниже".

"При том, что цена за нефть увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста", - сказал глава СП.

В таких условиях, отметил он, "понятно, что нужны другие драйверы экономики".

По его словам, в предыдущий президентский цикл, в 2012 году, шла большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. "Этого не произошло", - констатировал Кудрин.

Позже в твиттере Кудрин уточнил, что все-таки пропустил еще один период застоя в экономике, предшествующий текущему.

"После Второй мировой войны у России не было такого длинноного периода с таким низким темпом роста - за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал", - написал Кудрин.