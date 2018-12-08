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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Суббота, 8 декабря 2018, 11:03

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,63 гривни.

Напомним, 7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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