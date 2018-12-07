В МВФ приветствовали введение в Украине трехлетнего бюджетного планирования

Принятие Верховной Радой Украины изменений в Бюджетный кодекс в части введения на постоянной основе среднесрочного бюджетного планирования - знаковое событие для развития системы публичных финансов Украины.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на пресс-конференции в Винницком городском совете во время рабочей поездки в город, сообщает Укринформ.

"Эффективно планировать развитие и государства, и города в пределах одного бюджетного года сложно, и переход к созданию бюджета на период до трех лет создает предпосылки для значительно более эффективного использования средств как государства, так и средств местного самоуправления", - подчеркнул Люнгман.

По его словам, с принятием этого решения Украина присоединяется к когорте государств, что успешно пользуются опытом среднесрочного бюджетного планирования, и она вполне может воспользоваться их опытом, в том числе и посредством технической помощи МВФ.

Напомним, 6 декабря Рада приняла закон про внедрение среднесрочного бюджетного планирования.