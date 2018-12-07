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В МВФ приветствовали введение в Украине трехлетнего бюджетного планирования

Пятница, 7 декабря 2018, 17:55
 
Принятие Верховной Радой Украины изменений в Бюджетный кодекс в части введения на постоянной основе среднесрочного бюджетного планирования - знаковое событие для развития системы публичных финансов Украины.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на пресс-конференции в Винницком городском совете во время рабочей поездки в город, сообщает Укринформ.

"Эффективно планировать развитие и государства, и города в пределах одного бюджетного года сложно, и переход к созданию бюджета на период до трех лет создает предпосылки для значительно более эффективного использования средств как государства, так и средств местного самоуправления", - подчеркнул Люнгман.

По его словам, с принятием этого решения Украина присоединяется к когорте государств, что успешно пользуются опытом среднесрочного бюджетного планирования, и она вполне может воспользоваться их опытом, в том числе и посредством технической помощи МВФ.

Напомним, 6 декабря Рада приняла закон про внедрение среднесрочного бюджетного планирования.

Отныне вместо однолетних Основных направлений бюджетной политики вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года.

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МВФ бюджет

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