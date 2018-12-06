Рада ввела трехлетнее бюджетное планирование

Верховная Рада приняла закон №8044 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Отныне вместо однолетних Основных направлений бюджетной политики вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года.

Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.

До 15 мая каждого года Министерство финансов должно подавать Кабинету министров, а до 15 июля - Верховная Рада должна принимать бюджетную декларацию.

"Этот документ формируется с учетом положений документов государственного стратегического планирования на 5 и более лет, в частности, отраслевых стратегий и стратегических планов деятельности главных распорядителей бюджетных средств", - пояснили в Минфине.

Кроме того, закон вводит в действие новые бюджетные правила. В частности, государственный долг и гарантированный государством долг не может превышать 60% ВВП, а дефицит государственного бюджета - 3% ВВП.

Государственные гарантии не будут превышать 3% доходов общего фонда госбюджета. Предельный объем дефицита государственного бюджета в законе о госбюджете не может быть больше объема дефицита в бюджетной декларации.

"Мы три года работали над тем, чтобы законодательно закрепить цивилизованный подход к бюджетному планированию в государстве. В пилотном режиме он успешно работал с 2017 года", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Это необходима для того, чтобы защитить все те реформы, которые мы уже начали реализовывать, чтобы обеспечить финансовым ресурсом стратегические приоритеты государства, а распорядители бюджетов, то есть люди во власти, стали действительно ответственными и подотчетными гражданам за то, насколько эффективно они расходуются средства", - сказала министр.

Напомним, в первом чтении соответствующий проект закона был принят 18 октября. Первая попытка ввести среднесрочное бюджетное планирование была в марте, но она оказалась неудачной.

Экономическая правда