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В Киеве подорожал газ: новые тарифы

Пятница, 7 декабря 2018, 12:10
 

Компания "Киевгаз" опубликовала новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года.

Об этом сказано на официальном сайте компании.

Так, обладатели счетчиков теперь будут платить не 6,96 грн за 1 куб. м (с НДС), как раньше, а 8,55 грн за 1 куб. м (с НДС). Таким образом тарифы выросли на 22,8%.

Тем, кто не пользуется счетчиком, стоит учесть, что в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения населения норма потребления природного газа на газовую плиту устанавливается в размере 5,4 куб. м на человека в месяц.

Сообщается, что новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2019 года.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Газ подорожает, транш будет. Как Кабмин пришел к 8 550

Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Экономическая правда

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Киев газ тарифы

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