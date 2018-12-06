Аграрии заявили, что правительство экономит на них и не скрывает этого

Аграрии заявили, что механизм распределения государственных средств фактически оставляет сельхозпроизводителей без помощи, в то время как им следует выделить "сэкономленные" 2 миллиарда гривень.

Об этом говорится в заявлении "Всеукраинского аграрного совета".

"Кабинет министров Украины признался в неэффективности нынешних программ государственной поддержки аграрной отрасли и предлагает уменьшить их общее финансирование в 2018 году на 2,079 млрд грн - до 4,275 млрд грн с 6,354 млрд грн", - заявили аграрии.

Соответствующий правительственный законопроект №9369 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" был зарегистрирован в парламенте 5 декабря.

"Правительство заявило, что ему удалось в 2018 году сэкономить более 10 млрд грн. При этом фактически вся эта экономия была достигнута за счет трех программ: государственной поддержки АПК из-за неэффективных механизмов распределения средств, а также выплаты государственных социальных пособий и поддержки реформы государственного управления" , - говорится в заявлении.

Согласно тексту законопроекта, Кабинет министров предлагает уменьшить размер финансовой поддержки развития фермерских хозяйств на 850 тыс. грн, до 150 тыс. грн, государственной поддержки отрасли животноводства - на 979 тыс. грн, до 3,021 млрд грн, и финансовой поддержки сельхозпроизводителей - на 250 тыс. грн, до 695 тыс. грн.

"Мы выступаем категорически против таких изменений. Те 2 млрд грн, что якобы "сэкономило" правительство, должны быть выплачены аграриям. "Экономия" же возникла исключительно в результате безобразного механизма распределения средств, который фактически оставил сельхозпроизводителей без государственной помощи. Все крупнейшие аграрные ассоциации еще в прошлом году предупреждали, что все именно так и будет", - прокомментировал решение Кабинета министров Украины заместитель председателя ВАС Михаил Соколов.

"Кабинет министров должен наконец признать то, что не справился со своими обязанностями и фактически провалил нынешнюю программу господдержки АПК, а деньги, которые остались в бюджете неиспользованными, направить на финансирование действительно эффективных и необходимых программ - уменьшение стоимости кредитов и квазиакумуляцию НДС", - заявил Соколов.

Результаты выполнения программ господдержки АПК в 2018 году свидетельствуют о том, что реальная "экономия" на отечественных сельхозпроизводителях гораздо большей 2,079 млрд грн, которые предлагает перераспределить правительство.

По состоянию на 1 декабря 2018 предусмотренные программы были выполнены лишь на 31%. То есть с формально выделенных аграриям 6,354 млрд грн за 11 месяцев они получили лишь 1,951 млрд грн.

В частности, по программе государственной поддержки отрасли животноводства из выделенных 4 млрд грн по состоянию на 1 декабря 2018 было использовано 1,545 млрд грн (программа выполнена на 38,6%), по программе удешевления сельхозтехники - из выделенных 945 млн грн использовано 383 млн грн (40,5%). По программе "фермерского миллиарда" из выделенных 1,043 млрд грн аграрии получили только 23 млн грн.

Напомним, в ноябре аграрии обратились к президенту Петру Порошенко с призывом способствовать отмене неэффективной государственной поддержки аграрной отрасли, при которой выплаты осуществляются или в пользу крупных компаний, либо остаются в бюджете неиспользованными.

Экономическая правда