Порошенко просят пересмотреть условия дотаций для аграриев

"Всеукраинская Аграрная Рада" обратилась к президенту Петру Порошенко с призывом способствовать отмене неэффективной государственной поддержки аграрной отрасли, при которой выплаты осуществляются или в пользу крупных компаний, или остаются в бюджете неиспользованными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАР.

Взамен аграрии предложили направить эти средства на компенсацию потерь доходов бюджета от принятия законопроектов по снижению ставки НДС для некоторых видов сельхозпродукции до 10% и введения налога на выведенный капитал.

"Несмотря на выделение в государственном бюджете беспрецедентных сумм на государственную поддержку украинских аграриев, реальные малые и средние сельхозпроизводители ее практически не получают... Мы считаем недопустимым такое расходование государственных средств в ситуации, когда ощущается острый дефицит бюджетного финансирования ... неотложных мер по стимулированию развития национальной экономики" , - говорится в заявлении.

"Мы считаем необходимым прекратить выделение средств на государственную поддержку аграрного сектора, потому что события последних лет убедили нас в том, что правительство и Верховная рада институционально неспособны справедливо и эффективно их распределять", - говорится в тексте обращения.

По мнению представителей ВАР, результаты использования бюджетных средств по программам господдержки аграрного сектора в 2018 году были катастрофическими.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия и Государственного казначейства, по состоянию на конец сентября 2018 года предусмотренные программы были выполнены лишь на 14%.

"Таким образом, из заложенных в Госбюджете на 2018 год 6,3 млрд грн по состоянию на конец сентября было выплачено лишь около 887 млн ​​грн. При этом, по итогам 2017 года и девяти месяцев 2018 года в пользу крупнейших агрохолдингов было осуществлено 38% и 21% от всех бюджетных выплат соответственно", - заявили в ВАР.

Сообщается, что Кабинет министров в проекте госбюджета на 2019 год подал предложения в части аграрных дотаций практически идентичны тем, которые действуют в 2018 году, или даже увеличил финансирование статей, которые не выполняются.

Комитет ВР по вопросам бюджета фактически поддержал политику правительства при рассмотрении поданных поправок к проекту закона о госбюджете на 2019 год.

"В то же время Комитет отклонил все предложения ВАР по изменению распределения и направления бюджетных средств на программы, которые реально востребованы средними и малыми агропроизводителями", - сообщили аграрии.

В частности, аграрии предлагали:

ограничить суммы компенсации процентной ставки по кредитам по программе "Финансовая поддержка путем удешевления кредитов" в 10 млн грн в одни руки, с учетом связанных лиц;

вернуть программу так называемой "квазиаккумуляции НДС", которая была введена в 2017 году, и полностью отменена в этом году;

уменьшить степень локализации сельхозтехники отечественного производства до 20%, что позволило бы дать реальный толчок развитию украинского тракторо- и комбайностроения;

произвести выплату дотаций по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" пропорциональной легальной выручке от продажи сельхозпродукции, что позволило бы создать реальный стимул для выхода из тени малых фермерских хозяйств.

Как сообщала ЭП, предприятие Юрия Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получила 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.

Экономическая правда