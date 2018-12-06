Насалик предложил поднять цену угля: обещает выгоду государству, но выиграет Ахметов

Министр энергетики и углепрома Игорь Насалик на совещании с представителями энергорынка 30 ноября предложил поднять базовую цену энергетического угля в Украине на 10,5% от действующего уровня.

Об этом сообщают "Наші гроші", опубликовав протокол совещания.

Насалик предложил поднять предельную цену угля для государственных угледобывающих предприятий до 2800 гривень за тонну (без НДС) с нынешнего уровня 2535 гривень за тонну, который был установлен в апреле текущего года.

По словам министра, базовую цену следует поднимать из-за роста цен на уголь в 2018 году. Средняя расчетная цена импортируемого угля, по словам заместителя председателя НКРЭКУ, составляет более 3000 гривень за тонну.

Игорь Насалик отметил, что повышение базовой цены улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и топливно-энергетического комплекса.

В протоколе указано, что потребность тепловых электростанций на 2019 год составляет 28,2 млн тонн угля, из них от госпредприятия "Держвуглепостач" нужно только 10% - 2,8 млн тонн.

Крупнейшим добытчиком энергетического угля в Украине является группа Рината Ахметова, которая добывает около 24 млн тонн угля в год. В случае, если после поднятия базовой цены угля для шахт аналогичного подъема от НКРЭКУ захотят шахты Ахметова, то для них это принесет дополнительно около 6,4 млрд гривень в год. При этом себестоимость угольной продукции ДТЭК значительно ниже государственных предприятий.

Также подъем цены принесет дополнительные 0,3 млрд гривень группе Виталия Кропачева, которая получает около 1,1 млн тонн угля с шахты "Краснолиманская" и поставляет на государственное "Центрэнерго".

Присутствующие на совещании с Насаликом поддержали предложение министра относительно поднятия базовой цены угля. Кроме двух представителей Минэнергоугля и одного от НКРЕКП на совещании по одному представителю от ООО "Укртеплотехенерго", ООО "Черкасское химволокно", ОАО "Донбассэнерго" и три человека от ООО "ДТЭК энерго".

Напомним, "Роттердам+" увеличил EBITDA холдинга Ахметова в 2,6 раза.