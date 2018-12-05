В Украине введут новый вид социальной помощи

Для лиц, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группы инвалидности, с 1 января 2019 года будет выплачиваться социальная помощь.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, выступая на заседании правительства в среду, передает "Укринформ".

"С 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность", - сказал Рева.

Он уточнил, что соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов, и Министерство социальной политики его полностью реализует.

"Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи. Это ещё один важный шаг при поддержке государством семей, которым это больше всего необходимо", - подчеркнул министр социальной политики.

В то же время он заметил, что "в следующем году прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность, повышается на 9,4%, и будет составлять с декабря следующего года 1638 грн в месяц".

Соответственно, отметил Рева, будут расти размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Как сообщалось, в среду спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.