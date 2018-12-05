Антонов рассказал о возможной покупке заправок WOG
Группе "Галнафтогаз", управляющей сетью заправок ОККО, не интересно полное поглощение одного из главных конкурентов — компании WOG.
Об этом заявил основатель концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов в интервью Экономической правде.
По расчетам Антонова, "WOG на сегодня не то что ничего не стоит, а стоит минус".
"Мы бы не хотели копаться в потрохах", - сказал он.
В то же время, "Галнфатогаз" может принять участие в возможном аукционе по покупке отдельных АЗС WOG.
"Если их заправки будут появляться на официальном рынке, мы будем покупать заправки WOG, не вопрос", - заявил Антонов.
Как сообщалось, группа компаний Group DF, основателем и владельцем которой является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, подтвердила предоставление компаниям группы WOG финансирования в форме кредитов и займов в течение 2011-2015 годов и заявила, что предпринимает все возможные правомерные меры по взысканию долга, совокупная сумма которого составляет 460 млн долларов.
При этом в пресс-службе опровергли информацию о том, что структуры Фирташа получили 6,55% акций компании OWG Oil West Limited, которая была среди основателей основных активов группы "Континиум".
Полный текст интервью читайте по ссылке: Собственник сети "ОККО" Виталий Антонов: WOG не то что ничего не стоит, она стоит "минус"
Экономическая правда
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