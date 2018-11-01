У Фирташа официально признали, что давали многомиллионные кредиты WOG
Сумма долга группы компаний WOG перед компаниями Group DF Дмитрия Фирташа составляет более 460 млн долларов.
Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Group DF.
В компании признали факт задолженности после публикации на ЭП расследования, посвященного группе компаний WOG и ее задолженности перед структурами Фирташа.
"Group DF официально подтверждает предоставление компаниям группы WOG финансирования в форме кредитов и займов в течение 2011-2015 годов", - заявили в компании.
"Общая сумма долга перед компаниями Group DF состоянию на 1 ноября 2018 с учетом накопленных и невыплаченных процентов составляет более 460 млн долл. В связи с этим, Group DF проведет все возможные правовые меры по возврату просроченной задолженности", - сообщила Group DF.
При этом в пресс-службе заявили, что якобы ни Group DF, ни ее владелец, ни компании, входящие в Группу, не является акционерами компаний группы WOG прямо или косвенно, ни через любые другие аффилированные компании.
Ранее в материале "Экономической правды" сообщалось о том, что Фирташ в 2013 году получил 6,55% акций компании OWG Oil West Limited, которая была среди основателей основных активов группы "Континиум".
По данным ЭП, указанный процент акций был получен в обмен на списание долгов близких к "Континиуму" компаний в "Надра банке".
Также сообщалось, что WOG построила часть своих заправок за деньги Фирташа.
Более подробно читайте в материале: Бизнесмены от WOGа: как сеть АЗС группы "Континиум" может перейти к Фирташу
Николай Топалов, ЭП
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