ЕС привлечет средства для помощи Украине путем размещения облигаций — Reuters

Евроcоюз начал размещение облигаций, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме 500 миллионов евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил агентству Reuters чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Европейский Союз размещает облигации с погашением в апреле 2033 года, чтобы привлечь средства для оказания финансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро и Грузии - на сумму 15 миллионов евро", - говорится в сообщении.

По данным агентства, условия выдачи кредитов Украине и Грузии будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС.

Завершение эмиссии ожидается через неделю, в понедельник, 11 декабря.

Напомним, 30 ноября Европейская Комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Вместе с новым траншем помощь, выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года вырастет до 3,3 млрд евро. Это наибольший объем средств, выделенный Европейским союзом стране, не являющейся его членом.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей страны и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум 8 ноября 2018 года.

Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро из предыдущей программы макрофина.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, пересмотреть е-декларирование для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.