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Tesla изнутри показала, как собирают Model 3

Понедельник, 31 декабря 2018, 15:43

Компания Tesla выпустила видеоролик с демонстрацией процесса сборки электромобиля Model 3 на заводе во Фримонте, Калифорния.

Видео опубликовано на YouTube-канале Tesla.

Tesla Model 3 состоит из более чем 10 000 деталей. В процессе сборки частично задействованы роботы.

Напомним, недавно Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

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Tesla

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