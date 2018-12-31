Tesla изнутри показала, как собирают Model 3
Понедельник, 31 декабря 2018, 15:43
Компания Tesla выпустила видеоролик с демонстрацией процесса сборки электромобиля Model 3 на заводе во Фримонте, Калифорния.
Видео опубликовано на YouTube-канале Tesla.
Tesla Model 3 состоит из более чем 10 000 деталей. В процессе сборки частично задействованы роботы.
Напомним, недавно Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.
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