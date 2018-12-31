Moody's улучшило рейтинги холдингов Ахметова, Жеваго и Косюка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги Метинвеста, Ferrexpo и агрохолдинга Мироновский хлебопродукт.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Liga.net.

Корпоративный рейтинг этих компаний повышен с уровня Caa1 до B3, рейтинг вероятности дефолта - с уровня Caa1-PD до B3-PD. При этом прогноз по всем рейтингам пересмотрен с позитивного на стабильный.

Улучшение показателей состоялось в связи с повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 со стабильным прогнозом. Также Moody's отмечает хорошие операционные и финансовые результаты компаний, в том числе существенную долю выручки от экспорта.

В то же время, рейтинги компаний остаются зависимыми от политической, правовой, налоговой и регуляторной среды в Украине, поскольку большая часть или все их активы находятся внутри страны, говорится в сообщении.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером железорудных окатышей на постсоветском пространстве. Производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи. Крупнейшим акционером Ferrexpo является бизнесмен и народный депутат Украины Константин Жеваго.

Метинвест является группой добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основные акционеры - группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и Смарт-холдинг (23,76%) Вадима Новинского.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. На рынке представлен торговыми марками Наша Ряба, Легко, Бащинский, Фуагра и другие. 66% акций холдинга владеет Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited.

Напомним, ранее Moody's улучшило рейтинги Укрэксимбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и банка "Пивденный".