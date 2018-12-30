Платежный баланс в ноябре сведен с профицитом — НБУ

Платежный баланс Украины в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 миллиарда долларов, всего за 11 месяцев - с профицитом в 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Национальный банк.

Дефицит текущего счета платежного баланса в ноябре по сравнению с октябрем сузился до 299 млн долларов благодаря как высокому урожаю кукурузы текущего года, так и замедлению роста импорта на фоне улучшения девальвационных ожиданий населения.

В целом за 11 месяцев дефицит текущего счета составил 4,4 млрд долларов по сравнению с 1,7 млрд долларов в соответствующем периоде прошлого года.

Несмотря на некоторое замедление - в ноябре продолжался рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом измерении до 4,1 млрд долларов) прежде всего благодаря рекордному урожаю кукурузы.

Физические объемы поставок за рубеж зерновых культур в ноябре достигли исторического максимума (5,3 млн т), а их стоимостные объемы выросли в 1,6 раза в годовом измерении благодаря сохранению высоких мировых цен.

Кроме того, продолжали улучшаться показатели экспорта других продовольственных товаров: жиров и масла, мяса. Рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% в годовом измерении, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив более половины всего экспорта.

В то же время динамика экспорта металлургической продукции продолжила ухудшаться из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры, ремонтных работ на отдельных предприятиях и усложненной логистики в Азовском море. Проведение плановых ремонтов на отдельных предприятиях химической промышленности также привело к снижению экспорта ее продукции.

В целом за январь - ноябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд долларов.

Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом измерении до 5,6 млрд долларов), прежде всего за счет неэнергетического импорта.

Рост энергетического импорта в ноябре также замедлился, в основном за счет угля. Однако стоимостные объемы закупок других энергоносителей - нафопродуктив и природного газа - оставались высокими.

В целом за январь - ноябрь импорт товаров вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 51,3 млрд долларов.

Приток капитала по финансовому счету в ноябре составил 1,6 млрд долларов и был обеспечен прежде всего государственным сектором благодаря поступлению средств от размещения правительством облигаций внешнего государственного займа.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в ноябре увеличился до 301 млн долларов, 85% из которых были направлены в реальный сектор. За 11 месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2 млрд долларов, 21% из которых - операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.

В целом за январь - ноябрь 2018 чистый приток капитала по финансовому счету составил 5,5 млрд долларов и был значительно выше, чем в аналогичном периоде 2017 (4,2 млрд долларов).

В результате платежный баланс в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 млрд долларов.

Платежный баланс за январь - ноябрь сведен с профицитом в 1,1 млрд долларов.

Как следствие, международные резервы на конец месяца увеличились до 17,7 млрд долларов, что обеспечивало финансирование импорта будущего периода в течение 3 месяцев.

В то же время на протяжении декабря благодаря покупке Национальным банком валюты на межбанковском валютном рынке и поступлению финансирования от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка международные резервы увеличились до рекордного за пять лет уровня в 20,7 млрд (по состоянию на 27.12.2018) или 3,5 месяцев будущего импорта.