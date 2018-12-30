Российский рубль за год "похудел" более чем на 20% из-за санкций

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% - к евро.

Об этом сообщает РБК.

По данным Мосбиржи, по итогам последних в этом году торгов 29 декабря курс доллара составлял 69,8 руб., курс евро — 79,99 руб.​ Начинался год для рубля с других уровней — 57,6 руб./долл. и 69,2 руб./евро.

Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.

Российская валюта в 2018 году пережила две волны падения из-за антироссийских санкций: в апреле введение санкций против публичных компаний Олега Дерипаски, в августе/сентябре — угроза новых санкций против российского госдолга и госбанков.

На санкции наложилась еще одна негативная для российской валюты тенденция — вывод инвесторами средств с развивающихся рынков.

Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), в 2017 году рубль просел к европейской валюте на 7,2%.

Напомним, Россия 29 декабря ввела новый запрет на ввоз ряда товаров из Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в 510 млн долларов.