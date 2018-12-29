Россия оценила запрещенный импорт товаров из Украины в 510 миллионов долларов

Россия 29 декабря ввела новый заперт на ввоз ряда товаров из Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в 510 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, передает "Интерфакс-Украина".

В министерстве отметили, что общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил $4 млрд 912,1 млн.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн", - сообщили в Минэкономразвития (в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены субботним постановлением, составил $468,9 млн).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в субботу подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - сообщила пресс-служба.

Россия, в частности, запретила ввоз из Украины пшеницы, меслина (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций, поставки вин, включая крепленые, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков.

Россия также запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных с территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских самолетов, тракторы, сеялки, трансформаторы, гравий, щебень, гальку, мебель, обои.