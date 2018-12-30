Лоукостер SkyUp получил права на новые регулярные рейсы

Государственная авиационная служба Украины согласовала украинской авиакомпании SkyUp получение прав на регулярные рейсы по ряду маршрутов в Черногорию, Чехию и Израиль.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

SkyUp получит разрешения с 31 марта 2019 года летать из Киева (три рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория); из Львова, Харькова, Одессы (по три рейса в неделю) - в Прагу (Чехия); из Киева (три рейса в неделю) в Карловы Вары (Чехия); из Харькова (два раза в неделю) в Тель-Авив (Израиль).

Кроме того, Госавиаслужба дала разрешение SkyUp на увеличение частоты регулярных рейсов из Киева: в Аликанте (Испания) - с двух до трех рейсов в неделю; в Батуми (Грузия) - с трех до 10 рейсов; в Бургас (Болгария) - с трех до пяти рейсов, и в Ларнаку (Кипр) - с трех до пяти рейсов в неделю.

При этом Госавиаслужба отказала перевозчику в полетах из Харькова (два рейса в неделю) в Тирану (Албания), а также из Харькова, Львова и Запорожья (по два рейса в неделю) в Подгорицу (Черногория).

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Напоминаем:

22 октября SkyUp запустила продажи билетовпо лоу-кост концепции на рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

В мае-июне стартуют перелеты по следующим направлениям из Киева: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.

В начале октября стало известно, что авиакомпания получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает SkyUp право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта Киев имени Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.

Украинская правда