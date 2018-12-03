Гривня на межбанке удерживает позиции

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,23 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,17 - 28,19 гривни;

Евро - 32,02 - 32,04 гривни;

Российский рубль - 0,4237 - 0,4243 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:00 курс доллара составил 28,19 - 28,23 гривни. Курс евро - 31,95 - 32,07.

Напомним, 30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,20 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,22 гривни.

Экономическая правда