Гривня укрепилась на закрытии межбанка

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,20 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,17 - 28,20 гривни;

Евро - 31,93 - 31,96 гривни;

Российский рубль - 0,4209 - 0,4216 гривни.

На черном рынке по состоянию на 17:45 курс доллара составил 28,13 - 28,18 гривни. Курс евро - 31,95 - 32,08.

Напомним, 29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

30 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:15 установились на уровне 28,22-28,24 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.

Экономическая правда