В Минздраве объяснили, как можно будет возвращать лекарства в аптеки

С 1 января 2019 можно будет возвращать в аптеки лекарственные средства и медицинские изделия - только если они ненадлежащего качества.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Факт ненадлежащего качества подтверждается документами: выводом относительно качества лекарственных средств, выданный лабораторией территориального органа Гослекслужбы или уполномоченной лабораторией; или распоряжением Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Для возврата необходимо предъявить расчетный документ на приобретение лекарств. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.

"Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественные лекарства, приглашаем проверять сайт Гослекслужбы и убедиться, что препараты, которые вы приобрели, не запрещены. Также напоминаем, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности сертификат качества производителя" - отмечает Минздрав.

С 1 января вступает в силу Закон Украины от 23.11.2018 № 2628-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Он, в частности вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.