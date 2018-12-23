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С 1 января можно будет возвращать лекарства в аптеки

Воскресенье, 23 декабря 2018, 12:14
 

С 1 января 2019 года в аптечные заведения можно будет возвращать лекарственные средства.

Об этом заявила журналистам в Киеве и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"С 1 января 2019 каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека получать возвращены лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены ", - отметила Супрун.

По ее словам, контролировать процесс возвращения будет Гослекслужба.

"Мы делаем изменения в организации ее (Гослекслужбы - ред.) работы. Это - центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут проверять аптечные учреждения", - сказала Супрун.

Напомним, ранее украинские разработчики запустили сервис доставки лекарств Liki24.

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лекарства аптеки

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