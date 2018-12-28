АМКУ оштрафовал "Huawei Украина"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Huawei Украина" более чем на 100 тысяч гривень.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Оштрафовано ООО "Хуавей Украина" на общую сумму 109 800 грн за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде непредставления информации Антимонопольному комитету Украины по требованию Председателя Антимонопольного комитета Украины в установленные им сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале 2018 года, оттеснив Apple на третью строчку.

За год Huawei побила свой рекорд по продажам смартфонов, реализовав более 200 млн аппаратов.

1 декабря во Канаде арестовали, но потом отпустили под залог в 7,4 миллиона долларов финдиректора и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. В США ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.

Экономическая правда