В НАПК не знают, кому Гладковский передал свой бизнес

Олег Гладковский

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не владеет информацией о том, кому первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский передал свой бизнес в управление.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ НАПК.

Отмечается, что речь идет об ООО "Оушн Инвест" и ООО "Эрай-систем лимитед".

"Каких-либо сообщений от Гладковского О.В. с начала деятельности Национального агентства не поступало, поэтому Национальное агентство не располагает информацией о том, кому он передал принадлежащие ему корпоративные права", - говорится в письме агентства.

В НАПК разъясняют, что Гладковский назначен на должность указом президента Петра Порошенко в феврале 2015 года, тогда как агентство начало работу в августе 2015 года.

Правда в НАПК признают, что Гладковский все равно должен был передать принадлежащие ему корпоративные права в соответствии со старым законом "Об основах предотвращения и противодействия коррупции".

"Который действовал на момент назначения Гладковского О. В. на должность", - уточняют в НАПК.

Вместе с тем, Порошенко, давний бизнес-партнер Гладковского, предоставил агентству информацию о передаче собственного бизнеса в управление, несмотря на то, что стал президентом еще в 2014 году.

В частности, Порошенко указал себя конечным бенефициаром фирмы Гладковского "Эрай-систем лимитед" в декларации за прошлый год.

Согласно действующему закону "О предупреждении коррупции" должностные лица должны сообщать НАПК информацию о том, кому передали свой бизнес на время выполнения обязанностей.

"Бизнесы Порошенко и Гладковского тесно переплетены, поэтому обществу крайне важно знать, кто управляет бизнесом политиков, пока они занимают топ-должности", - делает выводы Каневский. И добавляет, что "Оушн Инвест" Гладковского находится среди основателей компании "Фьюжн Капитал Партнерс", которая управляет частью активов самого Порошенко.

Напоминаем:

Бизнесом Петра Порошенко за время его президентства управляют фирмы близких друзей Олега Гладковского и Игоря Кононенко.

Трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко дивиденды от деятельности корпорации Roshen в размере более 556,7 миллиона гривен.

Экономическая правда