Насиров утверждает, что он "легитимный"
Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий и на законных основаниях занимает должность главы ведомства.
Об этом он 28 декабря написал в Facebook.
"Выполняя решение суда, я вчера приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - заявил он.
По его словам, он с 27 декабря 2018 года занимает должность председателя ГФС.
"Любые ссылки отдельных лиц о том, что для возобновления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении председателя ГФС", - утверждает Насиров.
Насиров сообщил, что предоставил Кабинету министров и ГФС все необходимые документы.
Он отметил, что суд, его восстановил и не обязывал Кабмин отдельно принимать распоряжения о его восстановлении.
27 декабря Насиров приходил в ГФС, однако в ведомстве заявляют, что руководителем остается Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года.
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Напомним:
1 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.
Правительство планирует обжаловать это решение.
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
19 декабря Насиров проиграл суд врачу, который назвал его диагноз фейком.
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