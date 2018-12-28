Насиров утверждает, что он "легитимный"

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий и на законных основаниях занимает должность главы ведомства.

Об этом он 28 декабря написал в Facebook.

"Выполняя решение суда, я вчера приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - заявил он.

По его словам, он с 27 декабря 2018 года занимает должность председателя ГФС.

"Любые ссылки отдельных лиц о том, что для возобновления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении председателя ГФС", - утверждает Насиров.