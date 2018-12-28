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Насиров утверждает, что он "легитимный"

Пятница, 28 декабря 2018, 12:30
 

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что приступил к осуществлению полномочий и на законных основаниях занимает должность главы ведомства.

Об этом он 28 декабря написал в Facebook.

"Выполняя решение суда, я вчера приступил к осуществлению полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - заявил он.

По его словам, он с 27 декабря 2018 года занимает должность председателя ГФС.

"Любые ссылки отдельных лиц о том, что для возобновления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета Министров Украины являются неправомерными. Такое распоряжение необходимо лишь при назначении или увольнении председателя ГФС", - утверждает Насиров.

Насиров сообщил, что предоставил Кабинету министров и ГФС все необходимые документы.

Он отметил, что суд, его восстановил и не обязывал Кабмин отдельно принимать распоряжения о его восстановлении.

27 декабря Насиров приходил в ГФС, однако в ведомстве заявляют, что руководителем остается Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 года.

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Напомним:

1 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Правительство планирует обжаловать это решение.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

19 декабря Насиров проиграл суд врачу, который назвал его диагноз фейком.

Украинская правда

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Насыров ГФС

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