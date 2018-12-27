В УЗ рассказали, как прошли первые аукционы по аренде вагонов

27 декабря стартовали первые аукционы по продаже услуг по использованию вагонов собственности АО "Укрзализныця" на электронных площадках ProZorro.Продажи.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Уже завершились три аукциона по продаже услуг по использованию полувагонов собственности Укрзализныци. Например, при начальной стоимости полувагона - 819 грн в сутки пользования, компания-победитель предложила более 1300 грн. Таким образом, плата за пользование полувагоном Укрзализныци по итогам аукциона выросла более чем на 60%.

На первые аукционы были выставлены 2 типа наиболее востребованных рынком вагонов - полувагоны и зерновозы. Всего сегодня проводятся 14 аукционов в электронной системе ProZorro.Продажи по использованию грузовых вагонов собственности компании: по 7 аукционов по полувагонам и хоппер-зерновозам, в целом по 50 грузовых вагонов двух типов.

Победителям торгов будет предоставлено три дня для осуществления погрузки в вагоны, которые выставлялись на аукцион. Кроме того, для клиентов не ограничен полигон нагрузки.

Количество компаний, которые зарегистрировались для участия в аукционах, цена на услуги, установленная по результатам аукционов, показали, что рынок воспринимает эти торги как эффективный, доступный, транспарентный механизм распределения и определения объективной платы за пользование вагонным парком, отметил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

Следующие аукционы состоятся 3 января 2019 года. Всего в ближайшие месяцы компания планирует выставлять на аукционы до 5% парка грузовых вагонов.

Напомним, ранее в УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсах.