"Укрпочта" отменила доплату за доставку посылок в села
Доплата за доставку в село отменяется, экономия за каждое отправление для клиентов составит 12 гривен, а стоимость не будет зависеть от места отправления или получения посылки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
"Укрпочта для посылок не считает объемный вес, только физический, и с начала года упрощает параметры отправлений", - отметили в Министерстве.
С 1 января для "Экспресс" и "Стандарт" будет единственный размер наибольшей стороны отправления - до 70 см. До 31 декабря 2018 для "Экспресс" промежуточный размер составлял 35 см, для "Стандарт" - 50 см.
При этом самая дешевая доставка Укрпочты "Стандарт" станет еще доступнее - с начала года будет уменьшено оценочную стоимость с 1,2% (не менее 3 грн) до 1% (не менее 1 грн).
Подробнее об изменениях тарифов на пересылку внутренних отправлений здесь (Укрпочта Стандарт и Укрпочта Экспресс, Укрпочта Smartbox) и на универсальные почтовые услуги по ссылке.
Ранее "Укрпошта" заявила о возможных задержках с доставкой почты в шести областях в связи со сложными погодными условиями.
Экономическая правда
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