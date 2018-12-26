"Нова пошта" подписала контракт с IKEA
Компания "НП Логистик", входящая в группу компаний "Нова Пошта", подписала договор о предоставлении логистических услуг шведскому ритейлеру мебели и товаров для дома IKEA.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе НП.
Компания будет предоставлять услуги хранения и комплектации заказов для первого магазина городского формата в Киеве.
"НП Логистик" специализируется на фулфилменте: хранении товаров на складах, комплектации и отправке интернет-заказов получателю.
IKEA Group - крупнейший в мире ритейлер товаров для дома с 367 фирменными магазинами на 30 рынках.
"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс отделений, автопарк превышает 3,6 тыс автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.
Напоминаем:
В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году в столичном ТРЦ Ocean Mall.
Экономическая правда
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