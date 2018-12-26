Все разделы
Укр / Рус

"Нова пошта" подписала контракт с IKEA

Среда, 26 декабря 2018, 14:10
 

Компания "НП Логистик", входящая в группу компаний "Нова Пошта", подписала договор о предоставлении логистических услуг шведскому ритейлеру мебели и товаров для дома IKEA.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе НП.

Компания будет предоставлять услуги хранения и комплектации заказов для первого магазина городского формата в Киеве.

"НП Логистик" специализируется на фулфилменте: хранении товаров на складах, комплектации и отправке интернет-заказов получателю.

IKEA Group -­ крупнейший в мире ритейлер товаров для дома с 367 фирменными магазинами на 30 рынках.

"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс отделений, автопарк превышает 3,6 тыс автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.

Напоминаем:

В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году в столичном ТРЦ Ocean Mall.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

IKEA Новая почта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Девелопер назвал дату открытия ТРЦ с IKEA 3 декабря 2018, 14:30
Крупнейшим частным владельцем лесов в Литве стала IKEA 20 ноября 2018, 13:43
Стало известно, где откроются следующие магазины IKEA 10 октября 2018, 17:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте