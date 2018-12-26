Аэропорт Николаева принял первый рейс из Киева

Аэропорт "Николаев" принял первый рейс из Киева авиакомпании Dream Wind.

Об этом сообщает ЦТС.

Как свидетельствуют данные flightradar24, Boeing 737-300 перевозчика приземлился в Николаеве в 10:06. При этом обратный рейс из Николаева в Киев 26 декабря не состоится.

Ближайший перелет Николаев-Киев запланирован на 29 декабря. В тот же день состоится и рейс Киев-Николаев.

Продажи билетов на рейс Киев-Николаев-Киев с 30% скидкой (за 1680 грн вместо 2400 грн) стартовали ранее, однако как сообщает издание, воспользоваться системой бронирования и купить билет на сайте Николаевского аэропорта не получилось из-за недоработок сайта. Вместе с тем, процесс бронирования можно завершить в телефонном режиме. Оплата билета возможна в кассе непосредственно перед вылетом.

Кроме того, 26 декабря из аэропорта "Николаев" состоится и первый международный рейс. Чартерный перелет в Шарм-эль-Шейх выполнит другая украинская авиакомпания — SkyUp. По состоянию на 25 декабря на рейс в Египет уже проданы все места.

"Рейсы на Шарм-эль-Шейх будут регулярными. Следующий состоится 2 января 2019 года", — сообщил директор николаевского аэропорта Федор Барна.

Напомним, что первый официальный рейс из аэропорта "Николаев" в Киев, назначенный на 22 декабря, был отменен из-за низкого процента продажи билетов.