Аэропорт "Николаев" не смог запустить первый регуляний рейс в Киев
Воскресенье, 23 декабря 2018, 16:20
Первый официальный рейс из "Международного аэропорта Николаев" в Киев, назначенный на 22 декабря, был отменен из-за низкого процента продажи билетов.
Об этом заявил замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, пишут "НикВести".
"В связи с низким процентом продажи билетов, ... первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени, чтобы люди узнали, что есть такая возможность", - заявил Гайдаржи.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Николаев" до конца года готовится принять первый регулярный авиарейс из Киева.
Регулярные перелеты из Киева в Николаев собирались запустить с 21 декабря из аэропорта "Киев" (Жуляны).
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