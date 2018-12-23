Аэропорт "Николаев" не смог запустить первый регуляний рейс в Киев

Первый официальный рейс из "Международного аэропорта Николаев" в Киев, назначенный на 22 декабря, был отменен из-за низкого процента продажи билетов.

Об этом заявил замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, пишут "НикВести".

"В связи с низким процентом продажи билетов, ... первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени, чтобы люди узнали, что есть такая возможность", - заявил Гайдаржи.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Николаев" до конца года готовится принять первый регулярный авиарейс из Киева.

Регулярные перелеты из Киева в Николаев собирались запустить с 21 декабря из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Украинская правда