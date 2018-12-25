Цены на нефть опустились до годового минимума

Цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах продолжают снижаться.

Об этом сообщает Bloomberg.

Brent торгуется по 50,47 доллара за баррель, WTI – по 42,68 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что снижение стоимости нефти напрямую связано с падением фондовых индексов.

Напомним, нефть Brent сократила падение на торгах в пятницу, WTI перешла к росту, но завершает неделю самым существенным снижением за 4 года.

Экономическая правда