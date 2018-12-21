Цены на нефть завершают неделю рекордным снижением

Нефть Brent сократила падение на торгах в пятницу, WTI перешла к росту, но завершает неделю самым существенным снижением за 4 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 опустилась на 0,51 доллара (0,94%) - до 53,84 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,27 доллара (0,59%) - до 46,15 доллара за баррель.

Снижение цены Brent на этой неделе достигло 12%, WTI - превышает 11%. С начала четвертого квартала нефть WTI потеряла порядка 39% стоимости.

Нефтяной рынок, как и другие рынки, находится под давлением в связи с растущей экономической неопределенностью, которую усугубило недавнее решение ФРС поднять базовую ставку, а также риск приостановки работы правительства США из-за расхождений между президентом Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме того, инвесторы скептически оценивают планы государств ОПЕК+ по сокращению добычи, сомневаясь, что согласованных ими мер будет достаточно для устранения излишка предложения нефти на мировом рынке.