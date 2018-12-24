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У ДТЭК Ахметова нашли признаки монополизма — СМИ

Понедельник, 24 декабря 2018, 13:30
 

Компании холдинга Рината Ахметова ДТЭК имеют структурные признаки монопольного положения на рынке электроэнергии.

Об этом Liga.net рассказали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Антимонопольный комитет нашел признаки монополизма у компаний ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго и ДТЭК Западэнерго и указывает, что они обладают рыночной властью, усиливающейся вертикальной интеграцией.

Окончательное решение по этому делу последует в середине января, сообщили в НКРЭКУ.

На официальном сайте АМКУ говорится, что регулятор проведет заседание по поводу признаков монополизма у этих компаний 28 декабря.

Напоминаем:

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии.

По словам антимонопольщиков, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде рассказал, что АМКУ официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

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ДТЭК ТЭК НКРЭ монополия Ахметов

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