Facebook разрабатывает собственную криптовалюту — СМИ

Facebook разрабатывает криптовалюту, которая позволит осуществлять платежи в мессенджере WhatsApp.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что цифровую валюту под названием stablecoin планируют привязать к доллару США для минимизации волатильности. Стратегия еще разрабатывается, и запуск будет осуществлен не скоро.

Facebook давно планировала освоить сферу финансовых услуг. В 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для работы над приложением Messenger. В мае текущего года он занялся блокчейн-проектом в Facebook, однако подробности публично не разглашали.

Планы по криптовалюте в WhatsApp ориентированы в первую очередь на Индию, где насчитывается более 200 миллионов пользователей мессенджера. Страна также является мировым лидером по количеству денежных переводов - по данным Всемирного банка, в 2017 году в страну отправили 69 миллиардов долларов.

Напомним, в начале декабря криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.

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