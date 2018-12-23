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За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов

Воскресенье, 23 декабря 2018, 14:09
 

В течение 2018 года суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось примерно на 511 миллиардов долларов - до 4,7 триллиона долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В первой половине 2018 года этот показатель достигал рекордных 5,6 млрд долларов из-за благоприятной ситуации на рынках, но сейчас стоимость акций целого ряда компаний снизилась.

Совокупная стоимость активов главы Amazon Джеффа Безоса, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, сократилась до 115 млрд долларов. При этом в сентябре он увеличил свое состояние до рекордных 168 млрд долларов.

Активы владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги оцениваются в 59,2 млрд долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг с января потерял 23 млрд долларов. Его состояние оценивается в настоящее время в 49,7 млрд долларов.

Неудачным был год и для мексиканского миллиардера Карлоса Слима - его состояние сократилось до 53,9 млрд долларов.

По данным Bloomberg, в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера из США с совокупным состоянием 1,9 млрд долларов. В течение года оно сократилось в общем сложности на 5,9%.

Совокупный капитал 128 миллиардеров из азиатских стран в течение года сократился на 144 млрд долларов.

Напомним, один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию страны.

Экономическая правда

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финансы

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