Все разделы
Укр / Рус

Один из двадцати богатейших людей в мире вступил в Компартию Китая

Вторник, 27 ноября 2018, 10:42
Джек Ма
Джек Ма

Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию страны.

Об этом сообщается в партийной газете, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNBC.

Когда это произошло, не уточняется. Джек Ма упомянут как член партии в списке ста человек, которые "способствовали политике реформ и открытости" в Китае.

Как отмечает CNBC, это может быть связано с позицией Пекина, который хочет привести бизнес в стране в соответствие с официальными партийными ценностями.

Сам Джек Ма отказался отказался от комментариев по этому поводу. В то же время, в Alibaba Group отметили, что политическая принадлежность руководства никак не повлияет на процесс принятия деловых решений.

Согласно данным Forbes, состояние основателя Alibaba оценивается в 35,8 млрд долларов.

Напомним, тем временем перемирие США и Китая оказалось на грани провала - вице-президент Майк Пенс заявил, что США не торопятся завершить торговую войну и "не изменят курс, пока Китай не изменит свое поведение".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Китай

powered by lun.ua
Материалы по теме
Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны 22 ноября 2018, 11:00
Xiaomi купила производителя селфифонов 20 ноября 2018, 19:30
Торговая сделка США и Китая на грани провала — Bloomberg 19 ноября 2018, 18:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте