Один из двадцати богатейших людей в мире вступил в Компартию Китая
Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию страны.
Об этом сообщается в партийной газете, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNBC.
Когда это произошло, не уточняется. Джек Ма упомянут как член партии в списке ста человек, которые "способствовали политике реформ и открытости" в Китае.
Как отмечает CNBC, это может быть связано с позицией Пекина, который хочет привести бизнес в стране в соответствие с официальными партийными ценностями.
Сам Джек Ма отказался отказался от комментариев по этому поводу. В то же время, в Alibaba Group отметили, что политическая принадлежность руководства никак не повлияет на процесс принятия деловых решений.
Согласно данным Forbes, состояние основателя Alibaba оценивается в 35,8 млрд долларов.
Напомним, тем временем перемирие США и Китая оказалось на грани провала - вице-президент Майк Пенс заявил, что США не торопятся завершить торговую войну и "не изменят курс, пока Китай не изменит свое поведение".
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