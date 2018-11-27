Один из двадцати богатейших людей в мире вступил в Компартию Китая

Джек Ма

Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию страны.

Об этом сообщается в партийной газете, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNBC.

Когда это произошло, не уточняется. Джек Ма упомянут как член партии в списке ста человек, которые "способствовали политике реформ и открытости" в Китае.

Как отмечает CNBC, это может быть связано с позицией Пекина, который хочет привести бизнес в стране в соответствие с официальными партийными ценностями.

Сам Джек Ма отказался отказался от комментариев по этому поводу. В то же время, в Alibaba Group отметили, что политическая принадлежность руководства никак не повлияет на процесс принятия деловых решений.

Согласно данным Forbes, состояние основателя Alibaba оценивается в 35,8 млрд долларов.

Напомним, тем временем перемирие США и Китая оказалось на грани провала - вице-президент Майк Пенс заявил, что США не торопятся завершить торговую войну и "не изменят курс, пока Китай не изменит свое поведение".