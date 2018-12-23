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В структуре генерации ЕС возобновляемая энергетика достигла 29%

Воскресенье, 23 декабря 2018, 10:00
 

Возобновляемые источники энергии занимают 29% производства энергии в ЕС.

Об этом сообщается в дайджесте ГП "НЭК "Укрэнерго", передает "Укринформ".

"Возобновляемые источники энергии занимают 29% производства энергии в ЕС. Ветровая, солнечная и гидроэнергетика – основные игроки рынка возобновляемой энергии", - говорится в сообщении.

В этом году доля биоэнергетики составляла 6% от общего производства энергии из возобновляемых источников. Поэтому в дальнейшем биомасса будет играть все большую роль как резервный источник энергии, говорится в дайджесте. К 2020 году доля биоэнергетики достигнет 20% в производстве возобновляемой энергии в Европейском союзе.

Напомним, недавно был принят закон, упрощающий бюрократию для инвесторов в ветряные электростанции.

Между тем, ранее ЕБРР прекратил финансирование проектов по солнечной энергетике в Украине - банк обеспокоен отсутствием значительных шагов со стороны парламента по переходу от "зеленого" тарифа к другим, более рациональным методам поддержки развития ВИЭ.

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энергетика

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