"Энергоатом" говорит, что подписал соглашение с российским "ТВЭЛ", но все об этом знали

Украинское госпредприятие НАЭК "Энергоатом" подтвердило информацию о договоре с российским ОАО "ТВЭЛ", но отвергает любые обвинения о засекречивание соглашения.

Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба украинского НАЭК "Энергоатом".

"Упрек о "засекречивание" информации о дополнительном соглашение с ОАО "ТВЭЛ" не соответствует действительности, поскольку о его заключении проинформировали не только украинскую власть, но и всех представителей американского правительства и энергетической отрасли США, с которыми происходили встречи", - отмечают в предприятии.

В ведомстве утверждают, что о сделке знала делегация Комиссии ядерного регулирования (US Nuclear Regulatory Commission, NRC) во главе с комиссионером Стивеном Бернсом, директор офиса Министерства энергетики США в Украине Хизер Белл, министр энергетики США Рик Перри и заместитель председателя Департамента энергетики США Эдвард МакГинис.

"Никаких замечаний по заключению дополнительного соглашения с американской стороны не прозвучало", - пояснили в НАЭК.

По данным предприятия, информация о заключении дополнительного соглашения с ОАО "ТВЭЛ" звучала на слушаниях Комитета ВР Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности.

Также в ГП считают, что информацию о соглашении вырвали из контекста интервью президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского для "Зеркала недели".

В то же время, министр иностранных дел Павел Климкин написал в Facebook, что соглашение такого уровня должно быть вопросом совместной компетенции Кабмина и СНБО.

По мнению Климкина, такое соглашение способно свести на нет всю проведенную работу по продвижению Украиной санкции в отношении РФ.

20 декабря "Зеркало недели" сообщило, что Украина тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ до 2025 года.

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