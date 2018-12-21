"Энергоатом" говорит, что подписал соглашение с российским "ТВЭЛ", но все об этом знали
Украинское госпредприятие НАЭК "Энергоатом" подтвердило информацию о договоре с российским ОАО "ТВЭЛ", но отвергает любые обвинения о засекречивание соглашения.
Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба украинского НАЭК "Энергоатом".
"Упрек о "засекречивание" информации о дополнительном соглашение с ОАО "ТВЭЛ" не соответствует действительности, поскольку о его заключении проинформировали не только украинскую власть, но и всех представителей американского правительства и энергетической отрасли США, с которыми происходили встречи", - отмечают в предприятии.
В ведомстве утверждают, что о сделке знала делегация Комиссии ядерного регулирования (US Nuclear Regulatory Commission, NRC) во главе с комиссионером Стивеном Бернсом, директор офиса Министерства энергетики США в Украине Хизер Белл, министр энергетики США Рик Перри и заместитель председателя Департамента энергетики США Эдвард МакГинис.
"Никаких замечаний по заключению дополнительного соглашения с американской стороны не прозвучало", - пояснили в НАЭК.
По данным предприятия, информация о заключении дополнительного соглашения с ОАО "ТВЭЛ" звучала на слушаниях Комитета ВР Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности.
Также в ГП считают, что информацию о соглашении вырвали из контекста интервью президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского для "Зеркала недели".
В то же время, министр иностранных дел Павел Климкин написал в Facebook, что соглашение такого уровня должно быть вопросом совместной компетенции Кабмина и СНБО.
По мнению Климкина, такое соглашение способно свести на нет всю проведенную работу по продвижению Украиной санкции в отношении РФ.
20 декабря "Зеркало недели" сообщило, что Украина тайно продлила контракт на поставку ядерного топлива из РФ до 2025 года.
Напоминаем:
- В рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ" - госкомпания "Энергоатом" в апреле 2014 года заключила договор с американско-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.
- На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.
- В 2018 году "Энергоатом" планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании "ТВЭЛ".
- По итогам первого полугодия 2017 года "Энергоатом" сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%.
- Напомним, президент Порошенко заявил, что импорт ядерного топлива из России сократится до 45%.
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