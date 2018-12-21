Из "Укргазвыдобування" уволили двух сотрудников, подозреваемых в коррупции
Из "Укргазвыдобування" уволили двух сотрудников, которых в четверг задержали по подозрению в коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко и начальник механико-энергетического департамента В. Никитин были уволены из компании", - говорится в сообщении.
"Мы активно сотрудничаем со следствием и будем принимать все законные меры, чтобы эти лица понесли справедливое наказание в случае, если их вина будет доказана", - прокомментировал председатель правления УГВ Олег Прохоренко.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух чиновников "Укргазвыдобування", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказы.
Экономическая правда
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