Из "Укргазвыдобування" уволили двух сотрудников, подозреваемых в коррупции

Из "Укргазвыдобування" уволили двух сотрудников, которых в четверг задержали по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Директор по подготовке и транспортировке газа А. Гордиенко и начальник механико-энергетического департамента В. Никитин были уволены из компании", - говорится в сообщении.

"Мы активно сотрудничаем со следствием и будем принимать все законные меры, чтобы эти лица понесли справедливое наказание в случае, если их вина будет доказана", - прокомментировал председатель правления УГВ Олег Прохоренко.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух чиновников "Укргазвыдобування", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказы.

Экономическая правда