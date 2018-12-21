Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: за два дня гривня укрепилась почти на 30 копеек

Пятница, 21 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.

Напомним, 20 декабря Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на уровне 27,71 гривни.

20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,53 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нацбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
МВФ верит в способность снизить инфляцию в Украине до 5% — НБУ 19 декабря 2018, 13:44
В НБУ надеются, что "Сбербанк" и "Проминвест" не постигнет судьба "ВТБ" 17 декабря 2018, 18:19
Смолий объяснил, зачем Украине своп с Китаем на 15 миллиардов юаней 13 декабря 2018, 15:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте