Официальный курс: за два дня гривня укрепилась почти на 30 копеек

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,57 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.

Напомним, 20 декабря Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на уровне 27,71 гривни.

20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,53 гривни за доллар.

Экономическая правда