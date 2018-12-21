Официальный курс: за два дня гривня укрепилась почти на 30 копеек
Пятница, 21 декабря 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,57 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.
Напомним, 20 декабря Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на уровне 27,71 гривни.
20 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,53 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua